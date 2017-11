Der Handelsimmobilien Report Nr 259

Editorial von Ruth Vierbuchen: In punkto Zinspolitik ist viel in Bewegung. Die Bank von England hat mit Blick auf die Inflationsrate von 3% und die steigende Verschuldung der Privathaushalte erstmals seit 2007 die Zinsen erhöht. In den USA beließ die Chefin der Notenbank, Janet Yellen, im November zwar zunächst alles beim alten, … [weiterlesen]