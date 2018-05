Der Immobilienbrief Berlin vom 18. Mai

Dib Berlin 424

– IBB-Wohnungsmarktbericht Berlin: Zu wenig und das auch noch zu teuer. (Krentz, S. 26)

– Senat will zügiger Bauland für die Landeseigenen bereitstellen: Für den Wohnungsneubau geeignete, gut erschlossene und gleichzeitig bezahlbare Grundstücke werden in Berlin mehr und mehr zur Mangelware. (Krentz, S. 27)

– Engel & Völkers: Markt für Eigentumswohnungen boomt: In Berlin trifft eine anhaltend starke Nachfrage nach Wohnraum auf ein immer knapper werdendes Angebot. (Krentz, S. 28)

– Im ersten Quartal 2018 weniger Baugenehmigungen in Berlin: Die Bauaufsichtsbehörden des Landes Berlin haben in den ersten drei Monaten des Jahres 2018 nach Angaben des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg 880 Anträge für Bauvorhaben im Wohn- und Nichtwohnbau genehmigt.(Krentz, S. 29)

– KW-Development baut 600 Wohnungen in Adlershof: Seit 2005 befindet sich das Grundstück am Eisenhutweg 54/76 in der Vermarktung als Gewerbestandort, doch aufgrund der umgebenden Wohnbebauung fand sich bislang kein Nutzer für die 32.000 qm große Gewerbefläche zwischen Landschaftspark Adlershof und Stadtautobahn. (Krentz, S. 29)

– CA Immo feiert Richtfest für Cube Berlin: CA Immo hat gemeinsam mit Senatsbaudirektorin Regula Lüscher Richtfest für das Bürogebäude cube berlin gefeiert. (Krentz, S. 30)

– Bilanz 1. Quartal 2018: Berlin-Tourismus hat sich stabilisiert: Von Januar bis März 2018 haben sich die Besucherzahlen in Berlin nach den Turbulenzen der letzten Monate stabilisiert. (Krentz, S. 31)

– Hardenbergplatz: Kein Hochhaus in Sicht: Senatsbaudirektorin Regula Lüscher hat sich endgültig gegen die Hochhausträume der AG City West für den Hardenbergplatz entschieden. (Krentz, S. 32)

– CENTRUM startet mit dem Bau von Gloria Berlin: Die CENTRUM Gruppe aus Düsseldorf hat am Donnerstag mit dem Bau von Gloria Berlin in der City West begonnen. (Krentz, S. 32)