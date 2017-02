Der Immobilienbrief Hamburg und der Norden Nr. 40

Den Zusammenhang zwischen Spitzenmieten und Passantenfrequenzen hat Aengevelt-Research angesichts aktueller Diskussionen über die Messung von Passantenfrequenzen analysiert.

In den deutschen TOP-7 liegen die Einzelhandels-Spitzenmieten im Mittel bei monatlich 300 Euro pro qm Verkaufsfläche. 250-380 Euro sind es in Städten zwischen 300.000 und 600.000 Einwohnern. 140 Euro bzw. zwischen 60 und 200 Euro sind es in … [weiterlesen]