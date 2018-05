Der Immobilienbrief Hamburg und der Norden Nr 55

Zwölf Euro Kaltmiete in Steilshoop – geht’ s noch? Wohnungsbauprogramm und Mietpreisbremse haben nichts gebracht. In Hamburg steigen die Mieten weiter. (S. 2)

Punktsieg für die St. Paulianer: Um die alten Esso-Hochhäuser auf St. Pauli wurde lange gerungen. Jetzt sind sie Geschichte. (S. 4)

Digitale Welten an Elbe und Alster: … [weiterlesen]