Der Immobilienbrief Nr 405

Im Editorial befasst sich Werner Rohmert mit der immer undurchsichtigeren Marktentwicklung der Immobilienwirtschaft, für die die Berichterstattung auch im aktuellen Brief immer symptomatischer ist. Mit Bernd Heuer (77) ist der bekannteste Mentor der Professionalisierung der deutschen Immobilienwirtschaft gestorben. Und last, but not least, berichtet Werner Rohmert von seinem Gespräch mit Patrizia, die auf Kritik recht verschnupft reagieren, und die in ihrer Meinung zu gutem Journalismus deutlich transparenter sind als in ihren Fonds. (S. 1)