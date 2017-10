„Der Immobilienbrief“ Nr. 410

Im Editorial blickt Werner Rohmert noch einmal kurz auf die Expo Real zurück. Positiver Fatalismus macht sich breit. Ein Rückblick auf den „Großen Crash“ vor genau 30 Jahren mit dem höchsten Absturz des Dow Jones der Geschichte könnte zum Nachdenken anregen. Rohmert erinnert sich. (S. 1)

• Expo Real 2017: die größte Gewerbeimmobilienmesse Europas war ein voller Erfolg – zumindest für die Messegesellschaft. Mit über 41.000 Menschen wurde ein neuer Rekord gebrochen. Inhaltlich ging es vor allem um die Partystimmung und wie lange diese wohl noch anhalten wird. (Rohmert, S. 2)

• Kommentar zur Expo Real: Andre Eberhard über die Stimmung, die gefragten Assets und warum die Messe so gegensätzlich war wie noch nie. (Seite 8)

• Bürovermietungsmarkt im dritten Quartal 2017: Die Umsatzzahlen sind gut – kommt ein neuer Rekordwert am Ende des Jahres? (Rohmert, S. 8)

• Neubauwohnungen: Frankfurt hat die höchsten Preissteigerungen – Berlin bleibt absolut an der Spitze? (Eberhard, S. 11)

• Institutionelle Investoren erwarten weitere Preissteigerungen bei Wohnimmobilien (Rohmert, S. 14)

• Wohnungstransaktionsmarkt: Aufgrund der hohen Preise, sind immer mehr Investoren heiß auf B-Städte. (Rohmert, S. 16)

• Scope Analysis: Im dritten Quartal kommen nur wenige neue Angebote für Publikums-AIF auf den Markt. (Eberhard, S. 18)

• Gewerbeimmobilieninvestmentmarkt: Büroimmobilienbleiben im Fokus (Rohmert, S. 19)

• Hotelinvestmentmarkt: Vom anhaltenden Boom bei Gewerbe profitieren einstige Exoten wie Hotelobjekte. Vor allem Deutsche kaufen diese Assetklasse am liebsten. (Rohmert, S. 20)

• Unternehmensimmobilienmarkt: Rekordinvestment im ersten Halbjahr (Rohmert, S. 20)

• Globales Investitionsvolumen. Der Nutzer ist am wichtigsten (Rohmert, S. 23)

• Immobilienaktien 2017: Ein durchwachsenes Jahr, am Ende aber doch Gewinne. Wir zeigen Ihnen die Gewinner und Verlierer (Ries, S. 23)

• „Ertrag statt Minuszinsen“: Wie freie Liquidität zielgerichtet Rendite bringt: Interview mit Oliver Zimmermann von youmex. (Seite 25)

• Büromarkt Hamburg: Rekordergebnis in Reichweite (Richter, S. 27)

• Hotelimmobilien: eine gefragte Assetklasse. (Völcker, S. 28)

• Expo Real 2017: ausgewählte Messestatements (Seite 29)

• Berliner Büromarkt eilt von Rekord zu Rekord und setzt neue Maßstäbe … schießt durch die Decke, übertrifft alle Erwartungen – so oder ähnlich lauten die Überschriften der großen Maklerhäuser zum Büro- und Investmentmarkt Berlin am Ende des 3. Quartals 2017. (Krentz, S. 31)

• Die Preisrallye auf dem Immobilienmarkt hält in Berlin an: Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin hat die Zahlen für das erste Halbjahr 2017 veröffentlicht. (Krentz, S. 32)

• Realogis mit Exklusivmandat für Last-Mile-Immobilien in Berlin beauftragt: Berlin gilt als gefragter deutscher Testmarkt (Krentz, S. 33)

• Alcaro vermietet auch den siebten Logistikpark bei Berlin mit Erfolg: Alcaro Invest hat die erste Teilfläche seines spekulativen und derzeit in der Entstehung befindlichen Logistikparks im Südwesten von Berlin vermietet. (Krentz, S. 34)

• Berlin etabliert sich als internationale Shopping Metropole: Der bundesweit tätige Einzelhandelsexperte Comfort schreibt 2017 seine detailscharfe Studie über den dynamischen Berliner Markt für Einzelhandelsimmobilien der traditionellen 1A Lagen der Hauptstadt fort. (Krentz, S. 34)

• IBB: Wohnungsmarkt bleibt wie er ist – angespannt: Im diesjährige IBB Wohnungsmarktbarometer liefern wie bereits in den Vorjahren mehr als 200 befragte Berliner Experten Einschätzungen zur aktuellen und künftigen Wohnungsmarktlage und zum Investitionsklima in der Stadt. (Krentz, S. 35)

• Berliner Wachstumsrisiken: Baukapazitäten, Bauland und Neubauklima. (Krentz, S. 36)

• Bund gibt seine Wohnungen in Berlin nicht her: Wie die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) mitteilte, hat sich der Bund entschieden, die im Bundesbesitz befindlichen Geschosswohnungen in Berlin derzeit nicht zu veräußern. (Krentz, S. 36)

• Die Regierung R2G will keine neuen Wohnungen – und sieht auch keine Not. (Krentz, S. 37)