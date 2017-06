Der Offene InvestAnalyseBrief Nr 21

Feri-Studie zu „Overt Monetary Financing “(OMF): Nach einer neuen Studie des FERI Cognitive Institutes bleibt die Geldpolitik im Ausnahmezustand! (S. 2)

OECD sieht Optimierungsbedarf bei deutschen Pisa-Tests:Wie gut können Jugendliche in Deutschland mit Geld umgehen? (S. 4)

Nachhaltige Investments werden in Deutschland, Österreich und Schweiz für Anleger immer wichtiger: In der DACH-Region werden … [weiterlesen]