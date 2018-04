„Der Offene InvestanalyseBrief“ Nr.29

: Durcheinander gebrachte Daten sorgen für Diskussionsbedarf. Durch die „Pew Charitable Trusts“ Studie zeigt sich, dass es Lagardes und Jean-Claude Junckers Vorstellungen für die Euro-Zone in den USA so nicht gibt. (S.2,3)

Scope untersucht offene Immobilienfonds in der Abwicklung

: Scope hat die sich in der Abwicklung befindlichen Fonds untersucht und neun Jahre nach den ersten Fondsschließungen die Wertverluste und die Faktoren dargestellt. Volumen, Objektlage und Verkaufszeitpunkt ist entscheidend, was Scope in seinem Bericht näher erläutert. (S.6,7)