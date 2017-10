HTB stellt sich neu auf

Die HTB Hanseatische Fondshaus GmbH (HTB) hat Christian Averbeck (39) zum Geschäftsführer Risikomanagement bei der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH bestellt. Zudem verantwortet er zukünftig den Finanzbereich der HTB-Gruppe. Damit hat das Unternehmen die Führungsmannschaft neu aufgestellt und ist gut gerüstet für die Herausforderungen des Marktes.

„Mit Christian Averbeck haben wir einen Kenner unseres Unternehmens und einen ausgewiesenen Kapitalmarkt- und Risikomanagement-Experten gewinnen können. Damit stellt die HTB die Weichen für die Zukunft an unseren Kernmärkten. Neben dem eher bekannten Kernmarkt der HTB, der Auflage von Zweitmarktbeteiligungen, stärkt die personelle Neuausrichtung der HTB vor allem die Immobilien-Kernkompetenz im Bereich Direktinvestments“, so Dr. Frank Ebner, Sprecher der Geschäftsführung der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH.

Vor seinem Engagement bei der HTB verantwortete Averbeck als Vorstand den Bereich Finanzen und Verwaltung bei der ÖKORENTA AG. Er war darüber hinaus seit 2012 in leitenden Positionen als Geschäftsführer verschiedener Beteiligungsgesellschaften und einer registrierten Kapitalverwaltungsgesellschaft in der ÖKORENTA-Gruppe tätig. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre war er mit der Prüfung von Banken, Versicherungen und Investmentgesellschaften im Bereich Audit Financial Services bei der international tätigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG ELLP betraut.

Die Geschäftsführung der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH besteht damit aus dem Sprecher der Geschäftsführung, Dr. Frank F. Ebner, aus Marco Ambrosius und aus Georg Heumann, die im Geschäftsjahr 2016 in die Geschäftsführung eintraten und ausgewiesene Immobilienmarktspezialisten mit langer Erfahrung sind, sowie aus Christian Averbeck.

„Neben unserer Marktführerschaft bei Immobilien Zweitmarktprodukten, wollen wir in Kürze auch mit einer echten Innovation am Beteiligungsmarkt unsere Antwort auf den Digitalisierungsprozess geben und gleichzeitig die Vorstellungen der Verfasser des KAGB aufgreifen und die geschlossene Beteiligung näher an das Wertpapierhandelsgesetz heranrücken lassen“, ergänzt Marco Ambrosius, Vertriebs – Geschäftsführer der HTB-Gruppe.