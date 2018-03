MIPIM 2018 – Deutschland im Fokus? Die Vermutung liegt nahe

Die diesjährige MIPIM scheint ganz im Zeichen Deutschlands zu stehen. Das zumindest könnte man vermuten, wenn man die Einladungen durchgeht, die einen im Vorfeld der Messe so erreichen. Selten wollten so viele internationale Unternehmen und Vertreter von Kommunen mit deutschen Journalisten sprechen. Auch die deutschen Stände werden wohl in diesem Jahr wiedermal sehr voll werden, wie eigentlich jedes Jahr. Thematisch erwarten wir, dass die Suche nach Rendite in die nächste Runde geht. Gleichwohl könnte die MIPIM in diesem Jahr die letzte sein, die in diesem Zyklus stattfinden wird, denn auch wenn die wirtschaftlichen Rahmendaten immer noch positiv für die Immobilienmärkte sind, kommen die zweifelnden Gedanken des „das kann doch nicht ewig so weiter gehen“ langsam näher.

In unseren Gesprächen erwarten wir aber auch Themengebiete aus den Bereichen Wohnimmobilie, Co-Working, Kapitalanlage oder Projektentwicklung. Neben diversen Gesprächsterminen bieten sich auch ein Besuch der diversen Pressekonferenzen und des MIPIM-Konferenzprogramms an. Das finden Sie übrigens hier:

https://www.mipim.com/online-database/conferences/?rpp=48&d=103847|152_394561#search=d=&rpp=48

Zum 27. Mal werden in diesem Jahr die MIPIM Awards verliehen. In 11 Kategorien werden die renommierten Preise am Messe-Donnerstag verliehen. Auch deutsche Objekte sind wieder nominiert. In der Kategorie Hotel die Abteil Michaelsberg in Siegburg des Architekten meyerschmitzmorkramer. In der Wohnimmobilienkategorie ist das Projekt pa1925 in der Pasteurstraße in Köln nominiert. Projektentwickler hier ist SmartHoming. Letztes deutsches nominiertes Projekt ist der Puhlmannhof in Berlin vom Hamburg Team Gesellschaft für Projektentwicklung und den Architekten Grüntuch Ernst Architekten. Wir drücken die Daumen.

Der deutsche Pavillon wartet in diesem Jahr übrigens mit insgesamt 29 Teilnehmern auf (Stand: R.7.G38).