Studentenwohnungen – Halle und Magdeburg am günstigsten

Zu Beginn des Sommersemesters 2018 ist der Standardpreis für ein unmöbliertes WG-Zimmer mit 550 EUR in München am höchsten, gefolgt von Frankfurt a.M. (490 EUR) und Stuttgart (450 EUR). Die günstigsten Angebote gibt es derzeit in Chemnitz (225 EUR) sowie in Magdeburg (245 EUR) und Halle (250 EUR).