Startseite > Der Immobilienbrief > #WealthCap will Asset under Management deutlich ausbauen

#WealthCap will Asset under Management deutlich ausbauen

Die Münchner WealthCap will in den nächsten 5 Jahren seine Assets under Management von derzeit 10 Mrd. Euro auf dann 15 Mrd. Euro ausbauen. „Wir streben die nächste Wachstumsstufe in einem ambitionierten Umfeld an. In einer Welt mit immer kürzeren Innovationszyklen gilt es im Besonderen, sich auf seine ausgewiesenen Stärken zu konzentrieren. Dem tragen wir mit der konsequenten Positionierung als Real Asset- und Investment Manager Rechnung. Das bedeutet, dass wir uns in dynamischen Zeiten mit strategischen Partnern verstärken, um so Investitionschancen mit Zukunft zu entwickeln“, erklärt Gabriele Volz, Geschäftsführerin von WealthCap.

WealthCap fokussiert sich dabei nicht auf einzelne Assetklassen. Vielmehr will das Unternehmen zusammen mit jeweiligen Spezialisten der Assetklassen spezielle Investitionsmöglichkeiten anbieten. Für den Bereich Einzelhandel haben WealthCap und IPH Handelsimmobilien daher eine Kooperation zum 1.3.2018 angekündigt. IPH übernimmt im ersten Schritt das Centermanagement der WealthCap Center.

Um die strategischen Ziele bestmöglich in Angriff zu nehmen und allen regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden, werden künftig alle Aktivitäten in der WealthCap Kapitalverwaltungsgesellschaft gebündelt. Auf Ebene der Geschäftsführung werden die Verantwortlichkeiten teilweise neu geordnet. Gabriele Volz, seit 2009 in der Geschäftsführung von WealthCap, verantwortet künftig alle Business Bereiche wie Investment- & Assetmanagement, Produkt- & Portfoliomanagement, Vertrieb & Marketing sowie HR. Dr. Rainer Krütten, seit 2007 in der Geschäftsführung von WealthCap, verantwortet die spezialisierten Competence-Lines wie Risikomanagement, Finanzen, Recht & Strukturierung sowie die Operations-Einheiten.