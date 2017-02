Startseite > News > publity verzeichnet weiteren Vermietungserfolg im „Büropark am Einsteinring in Aschheim“

publity verzeichnet weiteren Vermietungserfolg im „Büropark am Einsteinring in Aschheim“

Aschheim: Das publity Asset Management hat für den 28.410 qm großen „Büropark am Einsteinring in Aschheim“ einen weltweit führenden Software- und IT-Spezialisten, die Wirecard AG, als weiteren Mieter für 3.800 qm Bürofläche gewonnen. Der Vermietungsstand der Büroflächen konnte seit Akquisition des Objektes Anfang 2015 somit bereits auf über 50% gesteigert werden.

2002 wurde der Büropark am Einsteinring vom bekannten Architekturbüro KSP Jürgen Engel Architekten, München, auf einem 25.487 qm großen Grundstück entworfen und befindet sich in exponierter Lage, unweit der Messe und nur einige Kilometer von der Münchner Innenstadt entfernt. Der Büropark besteht aus drei Gebäudegruppen, mit jeweils zwei L-förmigen Baukörpern, die über eine gemeinsame Tiefgarage mit 493 Parkplätzen verbunden sind.

Der Büropark am Einsteinring ist mit seiner eindrucksvollen Architektur ein repräsentativer Standort für Unternehmen auf Expansionskurs. Er liegt in München Dornach und zeichnet sich durch seine besonders verkehrsgünstige Lage und die direkte Nähe zur Messe / City München sowie zum Flughafen München aus. Der Büropark besticht durch seine aufwendig gestaltete Außenanlage sowie die größtmögliche Flexibilität bezüglich der Gestaltung der Räumlichkeiten nach Mieterwunsch.

„Seit Übernahme des Asset Managements durch die publity AG sind bereits ca. 8.500 qm durch die publity-Gruppe neu vermietet worden. So konnte in kürzester Zeit eine Wertsteigerung des Objektes erreicht werden“, so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG.