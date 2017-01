Startseite > News > 6B47 Germany verkauft Hotelimmobilie an Real I.S.

Düsseldorf: Die 6B47 Germany GmbH verkauft eine Hotelimmobilie in der Immermannstraße 23 an die Real I.S. AG. JLL hat die Transaktion begleitet. 6B47 wurde durch die Anwaltskanzlei ROTTHEGE | WASSERMANN beraten.

Das komplett sanierte ehemalige Bürogebäude mit über 8.000 qm Bruttogeschossfläche ist seit November 2016 Standort eines „me and all“ Hotels, eine Marke der Lindner Hotels AG. Das 4-Sternehaus verfügt über 177 Zimmer. Gestaltung und Konzept greifen den Standort im japanischen Viertel auf.