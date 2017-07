Startseite > News > 6B47 kauft Grundstück in Berliner Europacity und plant Eigentumswohnungen

6B47 kauft Grundstück in Berliner Europacity und plant Eigentumswohnungen

Berlin: Die 6B47 Germany GmbH hat ein 1.650 qm großes Grundstück im „Stadthafenquartier Süd“ erworben, welches im neuen Berliner Quartier „Europacity“ gelegen ist. Der Projektentwickler wird auf dem Areal in der Heidestraße in direkter Wasserlage am Spandauer Schifffahrtskanal rund 4.350 qm Wohnfläche schaffen. Bei dem Grundstück handelt es sich um eines von mehreren Baufeldern im Bereich eines rechtskräftigen vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Insgesamt umfasst das Planungsgebiet rund 2,3 ha.

Die Rechtsanwaltskanzlei ROTTHEGE | WASSERMANN hat die Transaktion rechtlich begleitet. Vermittelnd tätig war Grossmann & Berger.