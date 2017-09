Startseite > News > Aberdeen erwirbt Wohnungsensemble in Leipzig

Aberdeen erwirbt Wohnungsensemble in Leipzig

Leipzig: Die Aberdeen Asset Management Deutschland AG gibt den Kauf eines Wohnimmobilien-Projekts in Leipzig bekannt. In der Innenstadt entsteht im Graphischen Viertel bis Ende 2019 das Ensemble „Chopinspitze“. Die Baugenehmigung wird für November 2017 erwartet. Verkäufer ist die LE Quartier 1.1 GmbH & Co. KG aus Leipzig.

Auf einem 1.764 qm großen Grundstück entstehen 73 Wohnungen unterschiedlicher Größe mit zusammen 4.802 qm Mietflächen sowie bis zu fünf Gewerbeeinheiten mit zusammen 487 qm Mietflächen. In der Tiefgarage werden 41 Pkw Platz finden.