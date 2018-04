Startseite > News > ADI Stuttgart erweitert den Beirat

Stuttgart: Die ADI Akademie der Immobilienwirtschaft GmbH hat ihren Beirat am Standort Stuttgart um Andreas Engelhardt, Vorsitzender des Vorstands der GWG AG, erweitert. Der diplomierte Wirtschaftswissenschaftler und Bankkaufmann leitet seit Oktober 2014 die mittelständische GWG-Gruppe.

Der Beirat der ADI Stuttgart setzt sich zusammen aus:

Dr. Walter Döring – Wirtschaftsminister a.D. des Landes Baden-Württemberg;

Andreas Engelhardt – Vorstandsvorsitzender, GWG Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Baden-Württemberg AG, Stuttgart;

Thomas Ertl – Bereichsleiter Immobilien, Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG, Kirchheim/Teck;

Prof. Dr. Kurt M. Maier – Studiendekan MBA Management and Finance / Real Estate / Production, Direktor des Institutes Campus of Finance an der HfWU in Nürtingen;

Stephan Pflumm – Senior Projektmanager, Phoenix Real Estate Development GmbH, Stuttgart (Projektarbeitsbetreuer);

Christiane Stoye-Benk – Württembergische Notariatsassessorin, Menold Bezler Rechtsanwälte Partnerschaft, Stuttgart;

Frank Peter Unterreiner – Herausgeber Immobilienbrief Stuttgart