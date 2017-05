Startseite > News > AENGEVELT vermittelt rd. 25.500 Quadratmeter an Landeshauptstadt Düsseldorf

Düsseldorf: Aengevelt vermittelt einen langfristigen Mietvertragsabschluss (30 Jahre) über rd. 25.500 qm in dem Büroobjekt „Konrad-Adenauer-Platz 1“ an die Landeshauptstadt Düsseldorf u.a. zur Unterbringung der Zentralbibliothek. Vermieter ist das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Nordrhein.

Aengevelt hat das Projekt seit etwa drei Jahren begleitet und hier langfristige Mietverträge in dem Gebäude über jeweils rd. 2.000 qm an den Nahversorger Lidl und an DHL vermittelt und damit die langfristige Vollvermietung des Objektes erzielt.

Bei dem Mietvertrag mit der Landeshauptstadt Düsseldorf handelt es sich nicht nur um den flächenmäßig bisher größten Abschluss in 2017: Mit einer Gesamtmiete von weit über EUR 100 Millionen über die gesamte Laufzeit ist es zudem einer der hinsichtlich Mietvolumen größten Abschlüsse in diesem Jahrtausend.