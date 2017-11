Startseite > News > AEW verkauft den City Tower in der Innenstadt von Stuttgart

AEW verkauft den City Tower in der Innenstadt von Stuttgart

Stuttgart: Aviva Investors Real Estate France hat im Auftrag einer Aviva France Einheit eine 16.500 qm Büro- und Handelsimmobilie von AEW Europe Value Investors, einem von AEW gemanagten Value-Add Fonds, erworben.

Die Immobilie befindet sich in der Nähe des Hauptbahnhofs, an der Kreuzung Kronenstraße und Friedrichstraße. Sie besteht aus zwei angrenzenden Gebäuden die zwischen 2007 und 2011 erheblich renoviert wurden. Der City Tower ist derzeit an 23 Mieter vollständig vermietet.

Die Kanzlei Kraske Melcher und Bolton Investment Management haben AIREF bei dieser Akquisition beraten, AEW wurde beim Verkauf von Colliers International und Rotthege Wassermann beraten.