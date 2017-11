Startseite > News > Allianz Real Estate gewinnt drei neue Büromieter in Frankfurt

Frankfurt: Die Allianz Real Estate Germany hat drei neue Mieter für das mainBuilding in der Taunusanlage gewonnen.

Für mindestens fünf Jahre zieht die Internos Services GmbH in das Bürogebäude der Allianz und mietet dort 620 qm. Das Unternehmen verantwortet das Fund und Asset Management für 80 institutionelle Investoren auf vier Kontinenten. Auch die VZ VermögensZentrum GmbH hat sich für das mainBuilding entschieden und mietet dort für zunächst fünf Jahre mit Verlängerungsoption 410 qm Bürofläche. Das Trio der neuen Mieter wird komplettiert durch die Situs Deutschland GmbH, die ebenfalls für fünf Jahre in das Gebäude in der Taunusanlage zieht. Sie mietet 470 qm mit Verlängerungsoption um weitere fünf Jahre.