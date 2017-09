Startseite > News > Allianz Real Estate stärkt Präsenz in West Europa unter Führung von Alexander Gebauer



München/Paris: Die Allianz Real Estate wird zum 1. Oktober 2017 strukturelle Veränderungen für West Europa und Beförderungen umsetzen.

Alexander Gebauer wird als CEO die Verantwortung für die neu aufgestellte Region ‚West Europa‘ übernehmen und seinen Sitz in Paris haben. In der neuen Funktion wird er die Immobilienaktivitäten der Allianz in Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Spanien und Portugal zusammenführen. Alexander Gebauer bleibt Geschäftsführer und Mitglied des Executive Committee der Allianz Real Estate GmbH, wird jedoch die Funktionen des COO/CFO abgeben.

Zur Vertiefung der Marktabdeckung werden jeweils Leiter für die einzelnen Länder die Verantwortung für die Immobiliengeschäfte vor Ort übernehmen und vertreten. Sebastien Chemouny wird zum Head of France ernannt, Miguel Torres wird die Position weiterhin für die Iberische Halbinsel innehaben. Beide berichten an Alexander Gebauer.

Andreas Steimel wird zum COO, Holger Braun zum CFO der Allianz Real Estate ernannt. Beide werden Mitglied des weltweiten Executive Committee der Allianz Real Estate.