Alpha Industrial ernennt Mirko Fischer zum Chief Financial Officer

Köln / Luxemburg: Alpha Industrial hat Mirko Fischer (42) zum Chief Financial Officer ernannt. In dieser Funktion leitet er den Bereich Finanz- und Rechnungswesen, Recht und Steuern.

Fischer verfügt über mehr als elf Jahre Berufserfahrung im Bereich Strukturierung und Steuerung von Immobilienobjekten in Deutschland und Skandinavien für die internationale Private Equity Gesellschaft CarVal Investors an den Standorten London und Luxemburg. Er ist Fellow der Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).