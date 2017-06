Startseite > News > AM Alpha kauft Zenith Building in Manchester

Manchester: Das Family Office AM alpha hat den Ankauf des Büroobjektes „Zenith“ in Manchesters CBD abgeschlossen. Verkäufer war TH Real Estate.

Die Immobilie besitzt eine prominente Lage direkt an der Hauptstraße Spring Gardens im Herzen des zentralen Geschäftsviertels (CBD) und nur zwei Gehminuten von Manchesters wichtigster Einzelhandelslage Market Street entfernt. Das Gebäude, welches vormals als das „Post Office Building“ bekannt war, umfasst ca. 6.900 qm auf zwölf Etagen. Erbaut in den sechziger Jahren, wurde es im Jahre 2008 vollständig kernsaniert. TH Real Estate erwarb die Immobilie im Jahr 2011 mit einigem Leerstand. Heute ist das Objekt nahezu vollvermietet und bietet renommierten Mietern wie Bet 365, Overbury, Cushman & Wakefield oder Robert Half flexible Büroflächen. Die Poststelle im Erdgeschoss, die einzige Einzelhandelsfläche im Objekt, ist seit Anbeginn an Ort und Stelle.

AM alpha wurde von CBRE und Pinsent Masons beraten, für TH Real Estate war Knight Frank tätig.