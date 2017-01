AM ALPHA verkauft Premium-Einzelhandelsimmobilie in Tokio

Angebotsmangel führt nur zu leichtem Rückgang

Allein in den letzten drei Monaten wurden im zweitbesten Quartalsergebnis aller Zeiten knapp 19,6 Mrd. Euro im professionellen Immobilienmarkt investiert. 2016 wurden bundesweit insgesamt 52,6 Mrd. Euro in Gewerbeimmobilien investiert, berichtet BNP Paribas Real Estate (BNPPRE). Im vierten Quartal habe der Umsatz noch einmal spürbar angezogen, so dass das Transaktionsvolumen nur … [weiterlesen]