Andreas Quint wird neuer Chef bei CA Immo

Frank Nickel (58), CEO der CA Immobilien Anlagen AG, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch aus gesundheitlichen Gründen und in vollem Einvernehmen mit der Gesellschaft frühestens mit Wirkung zum 31. Dezember 2017, jedoch nicht später als mit Wirkung zum 31. März 2018. Der Aufsichtsrat spricht Frank Nickel besonderen Dank und Anerkennung für die herausragenden Leistungen und seinen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens über die letzten beiden Jahre aus. Frank Nickel wird dem Unternehmen künftig als externer Berater zur Verfügung stehen und seine jahrzehntelange Erfahrung und vielfältigen Kontakte auch weiterhin für eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung von CA Immo einsetzen. Seine Nachfolge als CEO wird Andreas Quint (57) antreten, der, abhängig von der tatsächlichen Kündigungsfrist seiner derzeitigen Tätigkeit, spätestens mit 1. April 2018 in das Unternehmen eintreten wird.

Torsten Hollstein, Aufsichtsratsvorsitzender der CA Immo: „Mit dem Eintritt von Andreas Quint wird CA Immo von einem Vorstandsduo geführt, das sich hervorragend ergänzt: Andreas Quint ist ein erfahrener CEO von Immobilienunternehmen und verfügt über langjährige internationale Erfahrung im operativen Immobiliengeschäft, Dr. Volckens ist ausgewiesener Experte in den Bereichen Recht, Steuern, Kapitalmarkt und der strategischen Entwicklung von Immobilienunternehmen. Gemeinsam werden sie den bisherigen erfolgreichen Kurs der CA Immo nahtlos fortsetzen.“

Andreas Quint war in leitenden Positionen unter anderem bei Jones Lang LaSalle (von 2008 bis 2013 zuerst als CEO Deutschland, danach als CEO Corporate Finance Europa), Catella (CEO Deutschland) und als Partner bei Ernst & Young tätig. Derzeit ist er Head of Corporate Finance & Portfolio Transactions bei BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) und berät Kunden in Deutschland und international bei Portfoliotransaktionen.