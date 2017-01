Startseite > News > Anne Kavanagh neuer CIO bei der PATRIZIA Immobilien AG

Anne Kavanagh neuer CIO bei der PATRIZIA Immobilien AG

Augsburg: Die PATRIZIA Immobilien AG erweitert im Zuge der internationalen Expansion ihren Vorstand. Anne Kavanagh wird künftig als Chief Investment Officer (CIO) sämtliche Investmenttätigkeiten des Konzerns verantworten.

Zuvor verantwortete Kavanagh zahlreiche Führungspositionen bei international anerkannten Unternehmen. Sie wird ihre Tätigkeit als Chief Investment Officer (CIO) am 17. April 2017 aufnehmen. Mit der Erweiterung besteht der Vorstand aus vier Mitgliedern. Vorstandsvorsitzender (CEO) ist weiterhin Unternehmensgründer Wolfgang Egger. Daneben gehören Klaus Schmitt als Chief Operating Officer (COO) und Karim Bohn als Chief Financial Officer (CFO) dem Gremium an.