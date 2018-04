Startseite > News > AOC Immobilien verkauft „Thoma Quartier“ in Dresden

AOC Immobilien verkauft „Thoma Quartier“ in Dresden

Magdeburg: Die AOC Immobilien AG hat das Wohnbauprojekt „Thoma Quartier“ in Dresden an den Investment- und Asset-Manager HPG Capital verkauft. In der Teplitzer Straße 76 + 78, zwischen den Dresdener Bezirken Mockritz und Strehlen, entstehen 35 Wohnungen und bis zu drei Gewerbeeinheiten. Die Fertigstellung ist für das 4. Quartal 2018 vorgesehen. AOC übernimmt die Erstvermietung sowie nach Übergabe die gesamte Verwaltung einschließlich des Miet- und Bestandsmanagements für die HPG Capital. In den vergangenen Jahren wurden durch das Management der HPG Immobilienprojekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als 900 Mio. Euro begleitet. Auf dem 3.037 Quadratmeter großen Grundstück entstehen ca. 2.744 Quadratmeter Wohnfläche und ca. 630 Quadratmeter Gewerbefläche. Zusätzlich plant die AOC Immobilien AG 58 PKW-Stellplätze, von denen 38 in einer Tiefgarage liegen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.