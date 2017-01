Startseite > News > APOprojekt wächst am Düsseldorfer Standort und mietet im THREE GEORGE

Düsseldorf: APOprojekt hat Ende 2016 einen Mietvertrag über rund 1.270 qm Bürofläche im THREE GEORGE der MOMENI Gruppe unterzeichnet. Am Düsseldorfer Standort arbeiten derzeit etwa 35 Mitarbeiter, während das neue Büro im THREE GEORGE etwa doppelt so vielen Mitarbeitern Platz bieten wird.

Das Objekt THREE GEORGE wurde von der MOMENI Gruppe entwickelt und befindet sich aktuell in der Fertigstellungsphase. Auf rund 14.000 qm Grundfläche entstehen hier neben Büro- und Showroom- auch Gastronomieflächen.