ARAX laift Seidnitz Center in Dresden

Dresden: Das Shopping Center Seidnitz Center, das sich im gleichnamigen Stadtteil Dresdens in der Enderstraße 59 befindet, wurde an einen neuen Eigentümer veräußert: Käufer der rund 33.200 qm großen Handelsimmobilie ist ARAX Properties Ltd. aus London. Den Verkaufsprozess hat Savills auf Verkäuferseite beratend begleitet.

Das Shopping Center wurde umfassend saniert und modernisiert. U. a. wurden REWE und Aldi als neue Ankermieter gefunden. Zusammen mit Deichmann, Woolworth und dm wird ein diversifizierter Branchenmix geboten, der neben den umfangreichen Umbaumaßnahmen das Seidnitz Center als Stadtteil-Zentrum revitalisieren konnte. Neben der rund 19.650 qm großen Einzelhandelsfläche umfasst die Immobilie 10.300 qm Büroräume und 2.600 qm Arztpraxen.