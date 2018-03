Startseite > News > ARCADIA Investment Group erwirbt Einkaufscenter „Elster Forum“ in Gera

ARCADIA Investment Group erwirbt Einkaufscenter „Elster Forum“ in Gera

Gera: Die ARCADIA Investment Group hat das EKZ „Elster Forum“ mit einer Mietfläche von mehr als 14.400 qm am Museumsplatz 2 sowie das zugehörige Parkhaus mit ca. 376 Stellplätzen erworben. Der Leipziger Projektentwickler wird die Immobilie umfassend relaunchen, die Flächen optimieren und den Namen ändern.

Das „Elster Forum“ wurde in den Jahren 2002 und 2003 nach den damals aktuellen Anforderungen des Einzelhandels errichtet und steht auf einem mehr als 6.250 qm großen Grundstück in absoluter 1A-Lage der Geraer Innenstadt mit einem eigenen Parkhaus auf einem weiteren Grundstück mit rund 2.350 qm und ca. 376 Stellplätzen. Verkäufer ist eine in Luxemburg ansässige Gesellschaft. BNP Paribas und Cushman & Wakefield waren gemeinsam vermittelnd tätig.

Namhafte Mieter des „Elster-Forums“ sind neben anderen Rossmann, Blume 2000, das Schuhhaus Antilope, Pfennigpfeiffer und Galeria Kaufhof, der mit einer Fläche von ca. 8.710 qm als Ankermieter gesehen werden kann. Galeria Kaufhof wird das Center jedoch zum September dieses Jahres verlassen.