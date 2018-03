Startseite > News > Ardian wirbt 700 Millionen Euro für ersten Immobilien-Investmentfonds ein

Paris/Frankfurt: Ardian gibt den erfolgreichen Abschluss des Fundraisings für ihren ersten Immobilien-Investmentfonds, den Ardian Real Estate European Fund (AREEF), bei mehr als 700 Mio. Euro bekannt. Insgesamt sind rund 50 Investoren aus 11 Ländern in den neuen Fonds investiert. Der AREEF zielt auf Gewerbeimmobilien mit einer bedeutenden Größenordnung. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf Transaktionen mit einem Volumen zwischen 50 Mio. und 150 Mio. Euro in den Segmenten Core Plus und Value Add in den wichtigsten Städten der drei größten Volkswirtschaften in der Eurozone – Deutschland, Frankreich und Italien.

Der Fonds hat in seinen Kernmärkten Deutschland, Frankreich und Italien bereits vier attraktive Investmentopportunitäten realisiert: