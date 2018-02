Startseite > News > Art-Invest kauft zwei B&B Hotels im Süden Deutschlands

Art-Invest kauft zwei B&B Hotels im Süden Deutschlands

Köln: Art-Invest Real Estate hat zwei kürzlich eröffnete B&B Hotels in Rosenheim und Neu-Ulm für seinen Core Budget Hotel-Fonds erworben. Der Ankauf der beiden Hotels erfolgte in einer Sale-and-Lease-Back Transaktion von der B&B Hotels GmbH. Art-Invest Real Estate hat im Zuge des Erwerbs mit der B&B Hotels GmbH für beide Häuser langfristige Mietverträge geschlossen.

Das B&B Hotel in Rosenheim liegt direkt am Hauptbahnhof und in fußläufiger Entfernung zum Stadtzentrum. Das 98-Zimmer Hotel wurde im August 2017 eröffnet und verfügt über 61 Stellplätze. Das im Dezember 2017 eröffnete B&B Hotel Neu-Ulm ist Teil einer Quartiersentwicklung mit Fokus auf studentisches Wohnen und liegt ebenfalls in fußläufiger Entfernung zum Hauptbahnhof. Das Hotel verfügt über 123 Zimmer und 70 Stellplätze.

Die Fremdfinanzierung hat die Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank (DG Hyp) bereitgestellt. Der Käufer wurde von GSK Stockmann, Bureau Veritas und Hotour Hotel Consulting beraten. Der Verkäufer und Mieter B&B Hotels GmbH wurde rechtlich von Bornheim und Partner Rechtsanwälte, Heidelberg beraten.