Art-Invest und CESA wollen Holzmarktstraße 3-5 in Berlin-Mitte entwickeln

Berlin: Art-Invest Real Estate und die CESA Unternehmensgruppe haben ein Joint Venture für die gemeinsame Entwicklung des Areals Holzmarktstraße 3-5 in Berlin-Mitte geschlossen. Das Projektareal befindet sich in exponierter Lage direkt an der Jannowitzbrücke zwischen Mediaspree und Alexanderplatz.

Die Planung sieht eine Büronutzung vor. In den Erdgeschossflächen wird ein gastronomisches Angebot sowie Einzelhandel realisiert, um einen lebendigen öffentlichen Raum mit hoher Aufenthaltsqualität zu schaffen.