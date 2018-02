Startseite > News > Art-Invest vermietet in Kölns exklusiver Retailimmobilie 52HI ein modernes Banking-Center an die Sparkasse KölnBonn

Art-Invest vermietet in Kölns exklusiver Retailimmobilie 52HI ein modernes Banking-Center an die Sparkasse KölnBonn

Köln: Die Sparkasse KölnBonn wird weiterer Mieter in der Einzelhandelsimmobilie 52HI. Diese wird derzeit im Auftrag der Kölner Immobiliengesellschaft Art-Invest Real Estate an der Hohe Straße 52 / Ecke Gürzenichstraße realisiert. Insgesamt wird an dem Standort eine ca. 3.300 qm große oberirdische Bruttogeschossfläche errichtet. In exponierter Ecklage präsentiert sich zukünftig ein modernes Banking-Center der Sparkasse KölnBonn. Die Eröffnung der gesamten Immobilie ist für das vierte Quartal 2018 geplant.

Die architektonisch hochwertige Immobilie 52HI liegt im historischen Zentrum von Köln an der Schnittstelle von Hohe Straße, Schildergasse und Gürzenichstraße. Ein international bekanntes Modelabel nutzt diese Eigenschaften und wird als Hauptmieter einen Großteil der ca. 3.300 qm Einzelhandelsfläche beziehen. Die Vermarktung der letzten verfügbaren Ladenfläche mit einer Größe von ca. 150 qm verantwortet JLL. Nach der Fertigstellung wird das Gebäude nach dem LEED-Standard in Gold zertifiziert und damit auch dem Thema Nachhaltigkeit gerecht.