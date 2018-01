Startseite > News > ASG Fond übernimmt fairvesta

ASG Fond übernimmt fairvesta

Jersey: Über einen von ihr verwalteten Fonds hat die ActivumSG Capital Management Ltd. (ASG) die fairvesta Gruppe übernommen. fairvesta ist ein Immobilienfonds Manager für Privatanleger mit rd. 800 Mio. Euro Assets under Management.

Der ActivumSG Fund V hat fairvesta mit Sitz in Tübingen von der Familie Knoll erworben, die das Unternehmen im Jahr 2002 gründete. Aktuell verwaltet fairvesta 14 Immobilienfonds für rund 18.000 Privatanleger aus Europa. Das Portfolio umfasst rund 150 Gebäude, hauptsächlich Büro- und Einzelhandels-Immobilien in deutschen Städten und Kleinstädten.

„Für mich und meine Frau ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, die fairvesta an den idealen Partner weiterzugeben und so die Zukunft für unser Lebenswerk zu sichern“, sagt Otmar Knoll. Er zieht sich mit dem Verkauf operativ vollständig aus dem Unternehmen zurück. Auch nach dem Erwerb wird fairvesta weiter unabhängig mit einem eigenständigen Managementteam am Markt agieren.