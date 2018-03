Startseite > News > Aurelis erwirbt Gewerbeareal in Neuss

Neuss: Die Aurelis Real Estate hat ein 85.000 qm großes Gewerbeareal erworben. Das Grundstück ist mit sechs Gebäuden bebaut, die insgesamt über knapp 40.000 qm Mietfläche verfügen.

Die sechs Objekte wurden in den Jahren 1985 bis 2006 errichtet. Derzeit sind dort rund zwei Dutzend Mieter ansässig. Das entspricht einer Vermietungsquote von 90%. Zu den Nutzern zählen u.a. eine Tochtergesellschaft der Schweizer SIG Combibloc Group AG, einer der weltweit größten Hersteller von Getränkekartons und dazugehörigen Füllmaschinen, Yanfeng Europe Automotive Systems Interior Ltd, der weltweit größte Zulieferer für automobile Innenausstattung, und die Benhil GmbH, ein Produzent von Abfüll- und Einschlagmaschinen für Verbraucherpackungen. Die Mietbereiche in den Unternehmensimmobilien setzen sich aus rund 29.000 qm Hallen- sowie rund 10.700 qm Büroflächen zusammen.