Aurelis vermietet an Andronaco und Deutsche Post im Hauptgüterbahnhof Hannover

Hannover: Die Aurelis Real Estate hat für den Hauptgüterbahnhof Hannover einen bestehenden Mietvertrag verlängert und einen neuen abgeschlossen: Der bestehende Mietvertrag mit der Deutschen Post AG wurde verlängert. In der südlich gelegenen 5.770 qm großen Fläche betreibt das Unternehmen seit 2008 ein Briefverteilzentrum und eine Post-Filiale mit Postfachanlage.

Zudem wurden 2.600 qm an den Feinkosthändler und Gastronom Andronaco vermietet, der italienische Lebensmittelspezialitäten und Weine anbietet. Der langfristig abgeschlossene Vertrag beginnt im Herbst 2018. Die Mietfläche von Andronaco befindet sich an der Seite des ehemaligen Hauptgüterbahnhofs, die Richtung Engelbosteler Damm geöffnet ist.

Weitere Mieter aus den Segmenten Sport, Freizeit und Büro werden folgen. Im Jahr 2018, so die aktuelle Planung, soll der ehemalige Hauptgüterbahnhof entwickelt, komplett vermietet und an die Mieter übergeben sein. Aurelis investiert am ehemaligen Hauptgüterbahnhof insgesamt rund 24 Mio. Euro.