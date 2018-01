Startseite > News > Aus Sparinvest Property Investors wird PATRIZIA Multi Managers

Augsburg, Kopenhagen: Die PATRIZIA Immobilien AG hat die Integration des in Dänemark ansässigen Dachfondsanbieters Sparinvest Property Investors erfolgreich abgeschlossen. Nach der Übernahme im Oktober 2017 und der Integration in die PATRIZIA Gruppe wird die Sparte unter dem Namen PATRIZIA Multi Managers (PMM) firmieren. Der neue Name ändert nichts am Geschäftszweck, Kunden über ausgewählte lokale Vertriebspartner attraktive Immobilien-Investmentchancen sowohl in Europa als auch in Asien und Amerika zu bieten. Nach wir vor wird das Team in Kopenhagen bei ihren Investmententscheidungen autonom agieren.

Zum Geschäftsführer wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2018 Mitbegründer Mads Rude benannt. Der Gründungspartners Bo W. Jensen wird sich auf eigenen Wunsch aufgrund seines Gesundheitszustandes anderen Aufgaben widmen. Er wird dem Team in beratender Funktion und durch seine Position im PMM Vorstand weiterhin verbunden bleiben.