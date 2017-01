Startseite > News > Avison Young schließt zwei Vermietungen in Hamburg ab

Hamburg: Avison Young hat in der Hamburger City gleich zwei erfolgreiche Vermietungen in Bestlagen abgeschlossen. Die SThree GmbH, ein Personalberatungsunternehmen, hat einen langjährigen Mietvertrag über 1.013 qm im „Esplace“, Esplanade 40, nahe dem hoch frequentierten Dammtor Bahnhof, unterzeichnet. Der Bezug der Flächen ist für Ende 2017 geplant. Bis dahin sollen die Bauarbeiten am eindrucksvollen Office-Projekt in der Hamburger Innenstadt, das einen Blick sowohl auf die Binnen- als auch auf die Außenalster bietet, abgeschlossen sein. Die Vermittlung der großflächigen Räumlichkeiten an SThree wurde exklusiv von Avison Young übernommen. Vermieter der Flächen im „Esplace“ ist Eigentümer Dieter Becken.

Neuer Mieter von über 730 qm in der Hohe Bleichen 8, eines der hochwertigsten Business Center Deutschlands, ist Collection Business Center. Das Unternehmen stellt nationalen und internationalen Kunden zeitflexible Mietbüros zur Verfügung und steht rund um das Outsourcing von Büro- und Sekretariatsarbeiten beratend zur Seite. Die Eröffnung des Business Centers in bester Lage Hamburgs, direkt zwischen Gänsemarkt und Neuer Wall, ist für den 15. März 2017 geplant. Avison Young hat den Mieter erfolgreich bei dem Abschluss eines langjährigen Vertrags für die neuen Büroflächen begleitet. Eigentümer der Immobilie ist die BECE Real Estate GmbH & Cie. KG.