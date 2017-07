Startseite > News > Avison Young vermittelt Büroflächen in zwei Frankfurter Hochhäusern

Avison Young vermittelt Büroflächen in zwei Frankfurter Hochhäusern

Frankfurt: Avison Young war jüngst bei zwei Anmietungen in Frankfurter Hochhäusern beratend tätig. Neben dem weltweit führenden Anbieter von Talentakquise-Lösungen Strammer, der ab Sommer neue Büroräume im Hochhaus k.26, Neue Mainzer Straße 28 im Bankenviertel, anmietet, beriet Avison Young auch Rautenberg & Company bei der Suche nach neuen Räumlichkeiten. Die Investmentberater ziehen zum Jahresende in das Turmcenter an der Eschersheimer Landstraße.

Der augenfällige Büroturm mit seinen 21 Etagen befindet sich im Eigentum eines international agierenden Investors. Auf Eigentümerseite war Koss Real Estate beratend tätig. Avison Young begleitete Rautenberg & Company von der ersten Bedarfsermittlung über das Flächen-Screening bis hin zur Mietvertragsverhandlung.