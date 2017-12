Startseite > News > Aviva Investors Immobilien-Fonds Cells erwirbt Portfolio von Einzelhandelsobjekten in den Niederlanden

London/Frankfurt: Aviva Investors erwirbt ein 16,4 Mio. Euro umfassendes Autohändler-Showroom-Portfolio der Stern-Gruppe durch seinen Continental European Long Lease Strategy Fund (CELLS).

Das Portfolio umfasst drei Automobil-Einzelhandels- und Servicestandorte in den Niederlanden, die von der Stern Groep N.V. (Stern-Gruppe) betrieben werden. Die beiden größeren Standorte sind neu gebaute Showrooms für Audi und Volkswagen in Purmerend – der dritte ist ein Volvo-Showroom in Almere. Das Portfolio ist für einen Zeitraum von durchschnittlich 18,7 Jahren mit Triple-Net-Mietvertrag vermietet und beinhaltet jährliche Anpassungen der Mietzahlung an die Veränderung des niederländischen Verbraucherpreisindex (CPI).