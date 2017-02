Startseite > News > Axel Vespermann wird neuer Niederlassungsleiter bei JLL in Frankfurt

Axel Vespermann wird neuer Niederlassungsleiter bei JLL in Frankfurt

Frankfurt: Axel Vespermann (48) übernimmt zum 15. Februar die Leitung der JLL-Niederlassung in Frankfurt. Zuletzt war Vespermann, der über mehr als 24 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche verfügt, als Geschäftsführer der UBS Real Estate KVG in München.

Axel Vespermann wird mit mehr als 300 Mitarbeitern das größte JLL-Büro in Deutschland führen. Es ist zugleich auch die Deutschlandzentrale des Beratungsunternehmens.