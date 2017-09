Barings erwirbt Berliner Büro- und Geschäftshaus für institutionellen Investor

Deutschland steht vor einer der großen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen seiner Geschichte. Der demografische Wandel wird die Gesellschaft verändern und alle Bereiche unseres Zusammenlebens beeinflussen. Auch die Immobilienwirtschaft wird nachhaltig mit den Änderungen des Wandels vor neuen Herausforderungen stehen. So zeigt das erhöhte Interesse am Investment in Pflegeimmobilien, dass Investoren längst die Chancen der Assetklasse … [weiterlesen]