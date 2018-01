Startseite > News > Barings erwirbt Büroentwicklungsprojekt in Mailand

Barings erwirbt Büroentwicklungsprojekt in Mailand

Barings Real Estate Advisers, Teil von Barings LLC, einer der weltweit größten diversifizierten Immobilien-Investmentmanager, hat ein Büroentwicklungsprojekt mit einer Fläche von rund 4.400 m² am Rande von Porta Nuova, dem Hauptgeschäftsviertel von Mailand, erworben.

Das Investment-Vehikel ist ein italienischer Fonds, verwaltet von der Kryalos SGR.

Im Rahmen der Modernisierung wird das Objekt in eine erstklassige Büroimmobilie umgewandelt – mit zukünftig wettbewerbsfähigen Mieten in einem Markt, der von einer steigenden Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Büroflächen geprägt ist.

Das Objekt befindet sich in der Via Ceresio am nordwestlichen Rand von Porta Nuova, in unmittelbarer Nähe zur Metrostation „Monumentale“ sowie zum Bahnhof „Porta Garibaldi“, der Anschlussmöglichkeiten zum Hauptbahnhof „Milano Centrale“ bietet. Der Flughafen Linate ist in 20 Minuten Fahrzeit erreichbar.

Valeria Falcone, Managing Director für Italien bei Barings Real Estate Advisers, kommentiert: „Dieses Objekt bietet eine hervorragende Möglichkeit, in ein qualitativ hochwertiges Büroobjekt mit dem Potenzial für zusätzliche Mietflächen in bester Lage zu investieren – und das in einem Markt, der durch starke Nachfrage bei gleichzeitig begrenztem Angebot gekennzeichnet ist. Diese Investition ist bereits die vierte Akquisition in Italien und unterstreicht unsere Strategie, Kunden attraktive Renditen zu ermöglichen.“

Gunther Deutsch, Managing Director und Head of Investment Transactions Europe bei Barings Real Estate Advisers, sagt: „Dieser Erwerb baut auf unseren jüngsten Aktivitäten auf, unsere italienische Plattform weiter auszubauen und unser Immobilien-Portfolio um Core- bis Value-Add-Strategien in Norditalien weiter zu ergänzen. Diese Transaktion ist ein weiterer Beleg für unsere Fähigkeit, Off-Market-Transaktionen zu identifizieren und schnell zu handeln. Wir sind weiterhin auf der Suche nach interessanten Objekten und Projekten in Norditalien.“

Paolo Bottelli, CEO von Kryalos SGR, fügt hinzu: „Dieser über unseren Italy Opportunity Fund durchgeführte Kauf bekräftigt unsere gute Geschäftsbeziehung zu Barings. Die Investition in Porta Nuova leistet einen Beitrag zur Stadterneuerung und -entwicklung.“

Barings Real Estate Advisers ist Teil von Barings LLC, einem der weltweit größten diversifizierten Immobilien-Investmentmanager. Das Unternehmen ist ein aktiver Investor in Private- sowie Public-Equity- und Debt-Märkten und bietet institutionellen und anderen qualifizierten Investoren weltweit Beratungsleistungen für Core-, Value-Add- sowie opportunistische Investments.