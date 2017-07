Startseite > News > Barings erwirbt für den SIS-Fonds Büroimmobilie bei Stuttgart

Barings erwirbt für den SIS-Fonds Büroimmobilie bei Stuttgart

Stuttgart: Barings Real Estate Advisers hat als exklusiver Asset Manager des Stuttgarter Immobilien-Spezialfonds (SIS-Fonds) der Stuttgarter Versicherungsgruppe für Deutschland das Büroobjekt „TRIGA“ in der Max-Lang-Straße 54 in Leinfelden-Echterdingen gekauft. Dieses erste Investment des SIS-Fonds in seinem Heimatmarkt wurde von einem deutschen institutionellen Investor erworben.

Bei der Core+-Immobilie handelt es sich um ein fünfgeschossiges Single-Tenant-Objekt mit einer Mietfläche von 11.320 qm sowie 194 Tiefgaragenstellplätzen. Colliers war beim Erwerb auf Verkäuferseite vermittelnd tätig.