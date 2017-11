Startseite > News > Barings erwirbt spanische Logistik-Immobilie für 17,6 Mio. Euro

Spanien: Barings Real Estate Advisers hat eine 29.000 qm große Logistik-Immobilie in Spanien für 17,6 Mio. Euro von der Deka Immobilien GmbH erworben.

Das Lager der Klasse A mit 29.000 qm in bester Lage in Saragossa ist bis 2021 vollständig an die spanische Supermarktkette Eroski vermietet. Das Lager verfügt über 159 Pkw-Stellplätze.

Dem Erwerb des neuen Lagers ging im April 2017 der Eintritt von Barings in den spanischen Logistikmarkt mit dem Kauf einer 56.000 m² großen Liegenschaft in Madrid für 35 Mio. Euro voraus. Dentons fungierte als Rechtsberater für Barings. Arcadis unterstützte Barings als Berater. CBRE war im Auftrag von Deka tätig.