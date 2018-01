Startseite > News > Barings kauft EKZ Berceo

Barings kauft EKZ Berceo

Spanien: Barings Real Estate Advisers hat das Einkaufszentrum Berceo in Logroño in der spanischen Region La Rioja erworben. Verkäufer ist der von CBRE Global Investors verwaltete Retail Property Fund Iberica (RPFI).

Das ca. 34.000 qm große Objekt ist der bedeutendste Einzelhandelsstandort in Logroño und nahezu vollständig an eine Vielzahl renommierter internationaler Einzelhändler vermietet. Darunter sind eine Reihe von Marken des Inditex-Konzerns (Zara, Pull & Bear, Zara Home, Stradivarius und Bershka) sowie Primark, H&M, Media Markt, El Corte Inglés, Forum und Yelmo (einer der führenden spanischen Kinobetreiber). Das Einkaufszentrum liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem SB-Warenhaus von Carrefour.

Cushman & Wakefield, Arcadis, Dentons und Deloitte haben Barings bei dieser Transaktion beraten.