Startseite > News > Baustart und neue Mieter im Husum Shopping Center

Baustart und neue Mieter im Husum Shopping Center

Husum: Mit dem Beginn der Abbrucharbeiten auf dem Projektgrundstück in der Altstadt von Husum hat die Realisierungsphase für das Husum Shopping Center begonnen. Im Dezember 2016 hat die Stadt Husum die Baugenehmigung für das neue Einkaufszentrum mit rund 12.000 qm Mietfläche und das Parkhaus mit etwa 660 Stellplätzen erteilt, nachdem im letzten Sommer der vorhabenbezogene Bebauungsplan verabschiedet worden war. Finanzierungspartner der Projektentwicklung ist die Nord-Ostsee Sparkasse (Nospa) aus Husum.

Auf der Vermietungsseite wurden weitere langfristige Verträge mit dem Münsteraner Anbieter für Schuhmode Schuhpark Fascies, dem Parkhausbetreiber Parkgemeinschaft Husum, der bisher das City-Parkhaus betrieben hat, dem Telekommunikationsanbieter Vodafone sowie dem Modeschmuckanbieter Bijou Brigitte abgeschlossen. Als weitere Marken aus dem Modebereich werden Vero Moda und Only in Kooperation mit CJ Schmidt vertreten sein. Bereits in der ersten Jahreshälfte 2016 konnten H&M, EDEKA und dm als Ankermieter gewonnen werden. Somit sind aktuell rund 55% der Einzelhandelsflächen im Husum Shopping Center bereits vermietet.

BNS Real Estate GmbH aus Hamburg ist für die Strukturierung der Finanzierung verantwortlich. Prelios Immobilien Management übernimmt im Auftrag der Eigentümer die Projektentwicklung, die Vermietung und das anschließende Management des Husum Shopping Centers.