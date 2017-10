Startseite > News > BBH Immobilien GmbH & Co. KG erwirbt Grundstück in Hannover-Lahe

Hannover: Nach langwierigen Verhandlungen hat die BBH Immobilien GmbH & Co. KG das Grundstück in Hannover-Lahe an der Kirchhorster Straße/Ecke Im Klingenkampe von der AREO Projektentwicklung GmbH erworben.

Auf dem Standort sind ca. 120 Mietwohnungen, Nahversorgung und bis ca. 10.000 qm Büroflächen geplant. Bei dem Projekt werden ca. 50 Mio. Euro investiert werden, die Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen.