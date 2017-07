Startseite > News > Becken entwickelt „innovative“ Unternehmenszentrale für Versicherer

Wiesbaden: Becken entwickelt für eine deutsche Versicherungsgesellschaft auf einem 13.600 qm großen Grundstück am Abraham-Lincoln-Park 5 eine neue Unternehmenszentrale. In das Multi-Tenant Objekt wird 75 Mio. Euro investiert. Das geplante Gebäude in Form eines „H“ wird 17.000 qm Bruttogeschossfläche haben und über sechs Etagen verfügen. Baubeginn soll noch in diesem Jahr sein. Becken bezeichnet das Objekt selbst als innovativ. Wir sind gespannt welche „Innovationen“ genau umgesetzt werden.